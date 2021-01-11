Некоторые жители столицы останутся сегодня без электричества: список адресов

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Букурией, 10, Каишилор, 1-3, 2-12, Колумна, 171-181, 172-180, 196, Хенри Коандэ, 3A, 5, 7, Митрополит Дософтей, 115A, 156, 146, Зэвоюлуй, 1-15, 2-4 – с 09:00 до 17:00. Каля Ешилор, 55 – с 09:00 до 13:00. Каля Ешилор, 7, 7/3, 7/5, 9, 9/2, 9/3 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

Чуфля, 1, Л. Толстой, 27, 40 – с 08:45 до 17:00.

Рышкановка:

Пьетрэрией, 1/2 – с 09:15 до 17:00.

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