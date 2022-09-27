Некоторые жители столицы останутся на три дня без горячей воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 28 сентября до 16.00 30 сентября горячей воды не будет в домах по следующим адресам в секторе Центр:

Хынчештское шоссе, 64b, 64v, 76/1, 76/2;

ул. Друмул Виилор, 38/2, 40, 42, 42/3, 42/4;

ул. Яловень, 96v, 98/1, 98/2, 98/3, 100/1, 100/2, 100a, 102, 102/1;

ул. Пьетрарилор, 2, 2 a, 2 a, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4.

Кроме того, в указанный период времени горячей воды не будет у жителей Рышкановки, проживающих по следующим адресам:

ул. А. Хыждеу, 72;

ул. Кагул, 8, 8/2;

ул. Грэдинилор, 23, 23/1, 25, 56, 58, 69;

ул. И. Ботезаторул, 17;

ул. Св. Георге, 29;

ул. Т. Майореску, 13.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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