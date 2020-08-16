Некоторые жители столицы останутся на 5 дней без газа: список адресов

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Примария Кишинёва сообщает, что с 09:00 17 августа до 17:00 21 августа будет прекращена подача природного газа некоторым потребителям.

По данным пресс-службы ведомства, отключения запланированы на Рышкановке, Буюканах и в Центре и обусловлены проведением ремонтных работ на улице Тома Чорбэ. Ниже представлен список домов, где газа не будет 5 дней.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Витязул, 10, 10/1, Албишоара, 84/6, 86/2, Заикин, 37, 30/1, 30, 26, 24, 24/1, 10, 3b, 1a, Стамати, 10, 16, Сф. Андрей, 37, Лазо, 25, Колумна, 144E, 140, 140/1, А. чел Бун, 108, 91, А. Панн, 1A, Бодони, 57, 57/1, 53, 51, Виеру, 7, Диордица, 5, 2, Дога, 2, Пушкина, 33, Колумна, 102, 162, Дога, 2/a.

Сектор Буюканы:

ул. Т. Чорбэ, 32/1, 38, Штефан чел Маре, 190, 154, 136, 134/1, 134, Дософтей, 132, 126, 124, 112, П. Мовилэ, 41, 32/3, Колумна, 145, Лазо, 48, 40, Сф. Цэрий, 59, 55/1, 30, 26.

Сектор Центр:

ул. В. Пыркэлаб, 63, 52, Варлаам, 77, Штефан чел Маре, 136.

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