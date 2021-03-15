Некоторые жители столицы останутся без воды во вторник

Некоторые жители столицы останутся без воды во вторник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 09.00 до 21.00 16 марта воды не будет по следующим адресам:

  • И. Виеру, 12-14, в том числе в домах с дробью; 
  • М. чел Бэтрын, 26-28, в том числе в домах с дробью;
  • Мирчешть, 46-60, в том числе в домах с дробью;
  • Балканское шоссе, 7, в том числе с домах с дробью. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения.

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