Некоторые жители столицы останутся без воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 21.00 16 марта воды не будет по следующим адресам:

И. Виеру, 12-14, в том числе в домах с дробью;

М. чел Бэтрын, 26-28, в том числе в домах с дробью;

Мирчешть, 46-60, в том числе в домах с дробью;

Балканское шоссе, 7, в том числе с домах с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения.

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