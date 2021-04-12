Некоторые жители столицы останутся без воды во вторник: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 19.00 во вторник, 13 апреля, воды не будет по адресам:

Милано, 1, 16-56, в том числе с дробями и буквами;

27 Марта 1918, 14 ;

Барьера Скулень, 9, в том числе с дробями;

И. Некулче, 3-51, 10-28, в том числе с дробями;

Е. Кока, 59, в том чис ле с дробями;

Г. Топорчану;

Л. Деляну, 19, 5-11, 16-24, в том числе с дробями;

Балканское шоссе, 8, в том числе с дробями;

улица и переулок А. Пэдурару.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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