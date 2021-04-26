Некоторые жители столицы останутся без воды во вторник: список адресов

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, с 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:
- Пр. И. Думенюк, 14
- М. чел Батрын, 34, 34/2, 34/1
С 09.00 до 16.00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам:
- М. Дрэган, 30-42, в том числе с дробью
- Чокана, 12
А с 09.00 до 23.00 возможны отключения воды по улицам: Пэшунилор, Имашулуй (включая переулок), Г. Кучеряну, Змеурей, Ревака, Ал. Болдур, Музелор, В. Тулник, Бэчоий Ной (включая переулок), В. Зарзэр (включая переулок).
Кроме того, с 09.00 до 21.00 воды не будет и в Яловенах.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.
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