Некоторые жители столицы останутся без воды во вторник: список адресов

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, с 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:

Пр. И. Думенюк, 14

М. чел Батрын, 34, 34/2, 34/1

С 09.00 до 16.00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам:

М. Дрэган, 30-42, в том числе с дробью

Чокана, 12

А с 09.00 до 23.00 возможны отключения воды по улицам: Пэшунилор, Имашулуй (включая переулок), Г. Кучеряну, Змеурей, Ревака, Ал. Болдур, Музелор, В. Тулник, Бэчоий Ной (включая переулок), В. Зарзэр (включая переулок).

Кроме того, с 09.00 до 21.00 воды не будет и в Яловенах.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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