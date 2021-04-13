Некоторые жители столицы останутся без воды в среду: список адресов

Некоторые жители столицы останутся без воды в среду: список адресов

Об отключениях по причине проведения запланированных работ сообщает поставщик услуги. 

В частности, с 09.00 до 24.00 воды не будет по адресам:

  • Албишоара, 68-82, в том числе с дробями;
  • Заикин, Крамей (включая переулки), Мовила луй Бурчел; 
  • П. Рареш, 77/2. 

В то же время с 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:

  • Волунтарилор, 14, 14/2, 14A, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5;
  • Кэлэторилор, 65;
  • Маяковский, 58, 58A. 

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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