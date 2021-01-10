Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 9.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

  • Армянская, 48, 52, 53, 55, 61, 84
  • Митрополит Варлаам, 63
  • Штефана чел Маре, 64, 124, 124A 

Кроме того, с 9.00 до 15.00 воды не будет по улицам:

  • Б. Воевод, 6-8, в том числе с дробью
  • Московский проспект, 3/3, 3/4

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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