Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, с 9.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:
- Армянская, 48, 52, 53, 55, 61, 84
- Митрополит Варлаам, 63
- Штефана чел Маре, 64, 124, 124A
Кроме того, с 9.00 до 15.00 воды не будет по улицам:
- Б. Воевод, 6-8, в том числе с дробью
- Московский проспект, 3/3, 3/4
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.
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