Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ без воды в кране с 09.00 до 17.00 4 января останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Келтуялэ, 7-11, в том числе с дробью;

Нукарилор, 1-11, в том числе с дробью;

Друмул Виилор, 26, в том числе с дробью;

Отоваска.

Поставщик призывает потребителей запастись водой на время отключения.

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