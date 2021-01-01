Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, в связи с проведением плановых работ без воды в кране с 09.00 до 17.00 4 января останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Келтуялэ, 7-11, в том числе с дробью;
  • Нукарилор, 1-11, в том числе с дробью;
  • Друмул Виилор, 26, в том числе с дробью;
  • Отоваска. 

Поставщик призывает потребителей запастись водой на время отключения.

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