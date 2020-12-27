Некоторые жители столицы останутся без воды в понедельник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ 28 декабря с 09.00 до 20.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам: Армянская, 48, 52, 53, 55, 61 и 84, Болгарская, 67, Митрополит Варлаам, 63, Штефана чел Маре, 64, 124 и 124A.

До 30 декабря в промежутке с 09.00 до 19.00 отключения возможны по улицам: Александру чел Бун, Кожокарилор, Титу Майореску, Армянская, Октавиан Гога и Александру Влахуца.

Дополнительную информацию можно получить в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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