Некоторые жители столицы останутся в пятницу без воды

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 18 декабря с 09:00 до 19:00 воды не будет по улицам:

Ливэдарилор, 147-171, в том числе с дробью; Препелицей, Бужорилор, Бусуёкулуй, ул. и. пер. Кобзарилор, пер. Ситарулуй.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 возможны отключения по адресам:

ул. Албишоара, 74-78, в том числе с дробью; Заикин, М. чел Бэтрын, 4, 6, 8, 10, в том числе с дробью; Заднипру, 10, 14/4, Дж. Латинэ 17-19, в том числе с дробью.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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