Некоторые жители столицы останутся без воды в кране

Некоторые жители столицы останутся без воды в кране

Об отключениях сообщает поставщик. 

В частности, в связи с проведением запланированных работ в пятницу, 11 сентября, с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам:

  • Моара Рошие;
  • Буна Вестире;
  • Б. П. Хаждэу;
  • Крамей – улица и переулок. 

Поставщик приносит свои извинения за доставленные неудобства и призывает потребителей запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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