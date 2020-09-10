Некоторые жители столицы останутся без воды в кране

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Об отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением запланированных работ в пятницу, 11 сентября, с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам:

Моара Рошие;

Буна Вестире;

Б. П. Хаждэу;

Крамей – улица и переулок.

Поставщик приносит свои извинения за доставленные неудобства и призывает потребителей запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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