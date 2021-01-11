Некоторые жители столицы останутся без воды в кране во вторник

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением профилактических работ с 09.00 до 18.00 воды не будет по адресу: Бусуйочешть, 18, в том числе с дробью. А с 09.00 до 17.00 без воды останутся и потребители, живущие по улице Н. Некулче, 10-14, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.