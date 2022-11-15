Некоторые жители столицы остались до вечера без горячей воды

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.
Так, до 17.00 сегодняшнего дня горячей воды не будет в домах по адресам:
- ул. Друмул Кручий, 99;
- бул. Дачия, 32;
- Хынчештское шоссе, 22a;
- ул. И. Некулче, 7.
Кроме того, до 13.00 без горячей воды остались жители Рышкановки, проживающие по адресам:
- Московский проспект, 20/4;
- ул. Матей Басараб, 5/1, 5/2, 5/5.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.
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