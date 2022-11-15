Некоторые жители столицы остались до вечера без горячей воды

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.



Так, до 17.00 сегодняшнего дня горячей воды не будет в домах по адресам:

ул. Друмул Кручий, 99;

бул. Дачия, 32;

Хынчештское шоссе, 22a;

ул. И. Некулче, 7.

Кроме того, до 13.00 без горячей воды остались жители Рышкановки, проживающие по адресам:

Московский проспект, 20/4;

ул. Матей Басараб, 5/1, 5/2, 5/5.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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