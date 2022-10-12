Некоторые жители столицы остались без горячей воды из-за аварий

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Речь идёт о десятках потребителей в секторах Центр, Буюканы и Чеканы.

Так, до 13.30 без горячей воды в кране остались потребители, проживающие по улицам Парис, 36/1, 38/1, 40. До 15.00 отключения запланированы по адресам: Г. Асаки, 64/1, 64/2, 66/1. До 17.00 горячей воды не будет в домах по улицам: М. чел Батрын, 27/2, 29/1, 29/2, 32/3, 34/1, И. Виеру, 13, 15, 15/1.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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