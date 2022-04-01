Некоторые жители столицы на все выходные останутся без воды

Некоторые жители столицы на все выходные останутся без воды

“Apă-Canal Chişinău” сообщает о приостановлении подачи воды в связи с выполнением запланированных работ по ремонту водопровода.

Так, воды не будет на улице А. Пушкина, 42, 44/1, 37. Отключения запланированы с 09:00 субботы до 09:00 понедельника, 4 апреля.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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