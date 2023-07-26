Некоторые жители столицы на полдня останутся без воды

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О плановых отключениях на 27 июля сообщает поставщик.

С 09:00 до 13:00 четверга отключения запланированы в домах по адресам: ул. Василенко, Милешть, Стежэрень, Кристешть, ул. и пер. 31 Августа, 2-20, ул. и пер. Кавказ.

С 09:00 до 16:00 без воды также окажутся жители следующих улиц: Донич, И. Крянгэ, 62, 62/2, С. Рахманинов, 1-27, И. Некулче, 53-55, 55/1.

Для получения дополнительной информации можно позвонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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