Некоторые жители столицы на несколько дней останутся без горячей воды: список адресов

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Центр:
Академическая, 10 – с 08.30 13 июля до 17.00 15 июля.
Буюканы:
Теодорович, 11/1, 11/2, 15/1, 15/2, 11/1, И. Крянгэ, 64, 66, 68, 70, Теодорович, 10/1, 10/2, 10/3, 8, 18/1, И. Некулче, 63, 61, Г. Музическу, 4, А. Донич, 5a, 7, Алба-Юлия, 2, 6, 8/2, 8/3 – с 09.00 13 июля до 17.00 15 июля.
Ботаника:
Дачия, 5/2a; 5/2; 7; 9/1, Буребиста, 36, 36/1, 42, 66/3, 66/4, 66/5, Мунчештское шоссе, 162, 166, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242, 326, 328, Четатя Албэ, 83, 85a, 85b, 97, 141, 141/2, 143, 152, 158, 170, Кэушень, 1, 2a, 3, Данте, 3, Диминеций, 3, Минск, 2, Пандурилор, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, Сармизеджетуса, 37/5; 87, Мунчештское шоссе, 402, 404, 406, Грэдеску, 1,3, 4, 5, 6, Грэдина Ботаника, 14/2, 12, Сармизеджетуза, 96, 96/2, 94/1, Салкымилор, 24/1, 24/2, 22/5, 24, 24/3 – с 09.00 13 июля до 17.00 15 июля.