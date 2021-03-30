Некоторые жители столицы на целый день останутся без воды в кране

Некоторые жители столицы на целый день останутся без воды в кране

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, в связи с проведением плановых работ, в среду, 31 марта, с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

  • Соколень, 2-8, в том числе с дробью;
  • Чеукарь, 2-12, в том числе с дробью;
  • переулок Студенческий, 7-25, 4-18, в том числе с дробью. 

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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