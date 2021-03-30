Некоторые жители столицы на целый день останутся без воды в кране

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в среду, 31 марта, с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

Соколень, 2-8, в том числе с дробью;

Чеукарь, 2-12, в том числе с дробью;

переулок Студенческий, 7-25, 4-18, в том числе с дробью.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.