Некоторые жители столицы на целый день останутся без воды в кране

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением плановых работ, в среду, 31 марта, с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
- Соколень, 2-8, в том числе с дробью;
- Чеукарь, 2-12, в том числе с дробью;
- переулок Студенческий, 7-25, 4-18, в том числе с дробью.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии