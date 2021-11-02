Некоторые жители столицы и Ватры останутся без воды в кране

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в среду временно не будет воды у столичных потребителей, проживающих на бул. Дачия, 60, в том числе с дробями. Отключения ожидаются с 09:00 до 14:00.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 водоснабжение будет прекращено в Ватре по причине проведения плановых работ компанией “Premier Energy Distribution”. Воды не будет на улице Фынтыницей и Тинеретулуй, 60.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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