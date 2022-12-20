Некоторые жители столицы и Ватры останутся без воды в кране

Некоторые жители столицы и Ватры останутся без воды в кране

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в среду временно не будет воды у столичных потребителей, проживающих на ул. Подгоренилор, от В. Бадиу до Соколень; Молдовица, от пер. Криулень до Подгоренилор; Питуличий. Отключения ожидаются с 09:00 до 21:00.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 водоснабжение будет прекращено в Ватре на ул. Грэдинарилор, Л. Истрати, Н. Сулак, Ренаштерий, И. Ватману, Лакулуй, Г. Гимпу.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md