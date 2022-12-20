Некоторые жители столицы и Ватры останутся без воды в кране

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в среду временно не будет воды у столичных потребителей, проживающих на ул. Подгоренилор, от В. Бадиу до Соколень; Молдовица, от пер. Криулень до Подгоренилор; Питуличий. Отключения ожидаются с 09:00 до 21:00.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 водоснабжение будет прекращено в Ватре на ул. Грэдинарилор, Л. Истрати, Н. Сулак, Ренаштерий, И. Ватману, Лакулуй, Г. Гимпу.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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