Некоторые жители столицы и Тогатино останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях на четверг, 21 января, сообщает поставщик услуги.



Так, с 09.00 до 16.00 без воды в кране в коммуне Тогатино останутся потребители, проживающие по улице М.Эминеску.

Кроме того, в четверг в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 20.00 без воды останутся столичные потребители, проживающие по улице Измаил, 84.

В то же время с 09.00 до 22.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Каля Ешилор, 59-71, в том числе в домах с дробью;

Цэраний, 93-107, 110-128, в том числе в домах с дробью;

Голия, 8-10, в том числе в домах с дробью;

Друмул Кручий 97/1, 123, 94-100, в том числе в домах с дробью.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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