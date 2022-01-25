Некоторые жители столицы и Ставчен останутся в среду без воды

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 26 января без воды останутся потребители, проживающие в столице по ул. Узинелор, 12, 21, 27-47. Отключения ожидаются с 09:00 до 21:00.

Кроме того, в связи с проведением запланированных работ “Apă-Canal Chişinău” приостановит подачу воды с 10:00 до 16:00 в коммуне Ставчены – на ул. Индустриалэ, 2-8, 1-9, Грэтиешть, 2.

Потребители могут получить дополнительную информацию в центральной диспетчерской службе по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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