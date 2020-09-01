Некоторые жители столицы и пригородов останутся в среду без воды

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно отключенными от воды в среду, 2 сентября, с 09:00 до 21:00, окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Аллея Гэрий 38-42, в том числе с дробными номерами;

ул. Пьяца Гэрий 2-6, в том числе с дробными номерами;

ул. Ю. Гагарин 5-13, в том числе с дробными номерами.

С 09:00 до 20:00 без воды в кране останутся кишиневцы, проживающие по адресам:

ул. Алба-Юлия 77-79, в том числе с дробными номерами;

ул. И. Буздуган;

ул. Кодрилор.

Кроме того, с 09:00 до 14:00 воды не будет у жителей коммуны Гратиешты и села Гульбоака.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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