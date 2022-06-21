Некоторые жители столицы и пригородов останутся в среду без воды

Некоторые жители столицы и пригородов останутся в среду без воды

Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ компанией “Premier Energy Distribution” отключенными от воды с 09.00 до 17.00 окажутся жители коммуны Крузешть.

С 09.00 22 июня до 09.00 24 июня без воды в кране останутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим адресам:

  • ул. М. Ломоносова, 41, ул. Г. Асаки, 44.

Также возможны перебои в водоснабжении на следующих улицах:

  • Миорица, Л. Качиньского, Т. Балта, Друмул Виилор, Валя Дическу, Докучаев, Академией. 

Кроме того, с 09.00 до 17.00 воды не будет по адресам:

  • Московский проспект, 19 (магазин Fourchette);
  • Флорилор, 26/3.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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