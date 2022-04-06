Некоторые жители столицы и пригородов останутся в четверг без воды

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, отключенными от воды с 09.00 до 20.00 7 апреля окажутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим адресам: пер. 3 Др. Скиноасей, Кодру, Скиноаса Вале.

С 09:00 до 21:00 без воды в кране останутся жители Колоницы. Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет у жителей Гидигича по улицам: Гидигич, А. Матеевича, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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