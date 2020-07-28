Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Миорица, 5/1, 9/1, 9/2, 11,

Г. Асаки, 68/1.

А с 09.00 до 22.00 отключения запланированы по адресам:

Алба-Юлия, 7, в том числе в дробных домах;

Пеливан, 28-34, в том числе в дробных домах;

Спикулуй;

Маринеску, 1-11, 2-16, в том числе в дробных домах.

Дурлешты:

Кожбук, Дачилор, Мурелор.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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