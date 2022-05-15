Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с заменой кранов и счётчиков с 09.00 до 17.00 16 мая без воды в кране останутся потребители, проживающие на следующих улицах:

Сфынтул Андрей;

Конструкторилор;

8 Марта;

Монтана;

Кэлушарь;

Дамиан – улица и переулок;

Крэсеску – улица и переулок;

переулок 2 Пьетрэрией.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 воды не будет в Дурлештах, по адресам: Н. Димо, 120-130, в том числе с дробями, пер. Бисеричий.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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