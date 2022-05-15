Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, в связи с заменой кранов и счётчиков с 09.00 до 17.00 16 мая без воды в кране останутся потребители, проживающие на следующих улицах:
- Сфынтул Андрей;
- Конструкторилор;
- 8 Марта;
- Монтана;
- Кэлушарь;
- Дамиан – улица и переулок;
- Крэсеску – улица и переулок;
- переулок 2 Пьетрэрией.
Кроме того, с 09.00 до 20.00 воды не будет в Дурлештах, по адресам: Н. Димо, 120-130, в том числе с дробями, пер. Бисеричий.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.
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