Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в понедельник

Некоторые жители столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в понедельник

 О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, в связи с заменой кранов и счётчиков с 09.00 до 17.00 16 мая без воды в кране останутся потребители, проживающие на следующих улицах:

  • Сфынтул Андрей;
  • Конструкторилор;
  • 8 Марта;
  • Монтана;
  • Кэлушарь;
  • Дамиан – улица и переулок;
  • Крэсеску – улица и переулок;
  • переулок 2 Пьетрэрией.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 воды не будет в Дурлештах, по адресам: Н. Димо, 120-130, в том числе с дробями, пер. Бисеричий.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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