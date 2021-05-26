Некоторые жители столицы и коммуны Гидигич останутся в четверг без воды в кране

Об отключениях, запланированных на 27 мая, сообщает поставщик услуги.
Так, с 09.00 до 23.00 воды не будет по адресам:
- ул. Узинелор 171A-225, 142-186, в том числе в домах с дробями;
- ул. Месаджер 8, 10, 16, 22, 15;
- ул. Прунулуй 20, 22, 24, 26, 19/1, 19/2;
- ул. Букурией 13A.
С 09.00 до 21.00 отключения запланированы по адресам:
- ул. Узинелор 27-65, 12-14, в том числе в домах с дробями.
Кроме того, в коммуне Гидигич воды не будет по улицам:
- Поноарелор, Кымпией, Буков, Ш. Няга, Дойна, В. Кынепий.
По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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