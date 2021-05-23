Некоторые жители столицы и Колоницы временно останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 23.00 24 и 25 мая возможны отключения воды на улицах:

Друмул Скиноасей;

Потырничий;

Ситарулуй;

Колиней;

Препелицей, включая переулки.

В то же время с 09.00 до 17.00 в понедельник воды не будет в Колонице на улицах: Теилор, Ватаману, Миорица, Л. Истрати, Рареш, К. Басарабией, Ливезилор, Стрэмошилор, М. Басараб, Теодорович.

Поставщик просит потребителей запастись водой на время отключения.

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