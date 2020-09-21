Некоторые жители столицы и Яловен останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, во вторник с 09:00 до 21:00 водоснабжение будет прервано по следующим адресам:

ул. Пьетрарилор, 1-2, в том числе в домах с дробями, шос. Хынчешть, 64-82, в том числе в домах с дробями, Л. Качински 1-3, в том числе в домах с дробями, М. чел Бэтрын, 24, 24/1, 24/2, 32/5, 32/4, Н. М. Спэтару, 21/5, 19/5,19/7, И. Виеру, 15/4.

Кроме этого, с 09:00 до 14:00 возможны отключения воды в пригороде Яловены.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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