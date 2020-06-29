Некоторые жители столицы и Яловен останутся в последний день июня без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением ремонтных работ, во вторник с 09:00 до 18:00 будет прервано водоснабжение по следующим адресам:

ул. Бэлэнеску, А. Янку, Сф. Петру, Измаил – на участке от А. Янку до Ал. чел Бун.

Кроме этого, с 09:00 до 17:00 запланированы отключения воды по ул. Милано, 1, включая дома с буквами. В этот же день с 09:40 до 18:00 возможны отключения воды в городе Яловены.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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