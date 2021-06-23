Некоторые жители столицы и Яловен останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в четверг с 09:00 до 23:00 будет прервано водоснабжение на бул. Мирча чел Бэтрын, 17, 17/1, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, ул. М. Садовяну, 24/3, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28 и ул. И. Виеру, 2/1, 2/2, 2/4, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10.

Кроме этого, с 09:00 до 15:00 возможны отключения в пригороде Яловены. Без воды останутся потребители, проживающие на улицах Басарабия, Извоарелор, Спартак, Фруктелор, Грэдинилор и Волунтарилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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