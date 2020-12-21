Некоторые жители столицы и Яловен останутся без воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, во вторник с 09:00 до 20:00 водоснабжение будет прервано по следующим адресам:

ул. И. Ботезаторул, Г. Уреке, 12-58, 23-59, в том числе в домах с дробями;

ул. Академией, 8-12, в том числе в домах с дробями, Докучаев, 1-3, 2-6, в том числе в домах с дробями, Хынчештское шоссе, 53, 53А, Г. Асаки, 52-54, в том числе в домах с дробями, ул. Р. Уильямс.

С 09:00 до 17:00 возможны отключения воды по следующим адресам:

ул. Бернардацци, 26-40, 21-41, в том числе в домах с дробями, Армянская, 6-12, в том числе в домах с дробями.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 перебои с водой ожидаются в пригороде Яловены:

ул. Г. Виеру, 18-28, 7-9, в том числе в домах с дробями, ул. Молдова.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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