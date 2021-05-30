Некоторые жители столицы и Яловен останутся без воды в последний день весны

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, в связи с проведением ремонтных работ, в понедельник, 31 мая, с 09.00 до 20.00 будет прервано водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Трандафирилор 1-31, 2-8, в том числе в домах с дробями;
- ул. Дечебал 16-34, 64-70, в том числе в домах с дробями.
Кроме этого, с 09.00 до 15.00 возможны отключения воды в пригороде Яловены.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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