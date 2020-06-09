Некоторые жители столицы и Гратиешт останутся в среду без воды

Некоторые жители столицы и Гратиешт останутся в среду без воды

Некоторые столичные потребители останутся в среду, 10 июня, без воды. Её не будет с 09:00 до 15:00 в связи с проведением плановых работ.

Отключения ожидаются по следующим адресам:

  • ул. Л. Качинский, 6, 10, в том числе в дробных домах;
  • шос. Хынчешть, 34/1, 34/2, 32, 32/3;
  • ул. Яловенская, 98/1, 98/3, 96.

Также с 09:00 до 18:00 воды не будет и в коммуне Гратиешты, на следующих улицах:

Тинеретулуй, Г. Менюк, Г. Кошбук, Л. Истрати, Алба-Юлия, 31 Августа, Каталан, Сф. Треимя, Д. Аледжий.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причинённые неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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