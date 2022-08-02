Некоторые жители столицы и Гидигича временно останутся без воды

Некоторые жители столицы и Гидигича временно останутся без воды

О плановых отключениях на 3 августа сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 20:00 воды не будет в столице по адресам: Мирча чел Бэтрын, 2, 2/3, 4/5.

С 09:00 до 17:00 отключения запланированы в Гидигиче по улицам В. Микле, Г. Уреке, Колумна, М. чел Бэтрын, В. Омулуй, М. Витязул, Р. Казакулуй, Ал. чел Бун, Сф. Цэрий, Виилор, Виктория, Цыглэу, Д. Кантемир.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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