Некоторые жители столицы и Гидигича временно останутся без воды

Некоторые жители столицы и Гидигича временно останутся без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 14 сентября до 09.00 15 сентября воды в столице не будет по следующим по адресам:

  • ул. Н. Зелинского, 1-7; 2-6, в том числе в домах с дробью; 
  • ул. Н. Титулеску, 20-34, в том числе в домах с дробью; 
  • ул. Сармизеджетуса, 12, 13-17, в том числе в домах с дробью; 
  • ул. Пандурилор, 55, в том числе в домах с дробью. 

С 09.00 до 17.00 отключения запланированы в Гидигиче по улицам: Нукарилор, Мирча чел Бэтрын, Комуна дин Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Штефана чел Маре.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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