Некоторые жители столицы и Гидигича временно останутся без воды

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О плановых отключениях на 8 августа сообщает поставщик услуги.

С 09.00 до 14.00 воды не будет в столице по адресам:

бул. Штефана чел Маре, 126;

ул. Армянская, 51А.

С 09:00 до 17:00 отключения запланированы в Гидигиче по улицам: Комуна дин Парис, Штефана чел Маре, Б. Главан, И. Солтыс.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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