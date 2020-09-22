Некоторые жители столицы и Гидигича останутся в среду без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам в столице: Пьетрарилор, 1, 2, в том числе в домах с дробью, Хынчештское шоссе, 64-82, в том числе в домах с дробью, Л. Качински, 1-3, в том числе в домах с дробью.

С 09:00 до 17:00 воды не будет и в коммуне Гидигич по улицам: В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, Витязул, Р. Казакулуй, В. Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Матеевич, Сфатул Цэрий, Пэчий, Нукарилор, Гиочеилор.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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