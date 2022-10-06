Некоторые жители столицы и Гидигича останутся в пятницу без воды

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 15.00 без воды в кране окажутся жители коммуны Гидигич, проживающие по следующим улицам:

Поноарелор, Е. Буков, Ш. Няга, Дойна, Валя Кынепий.

Кроме того, с 09.00 до 15.00 отключения запланированы по следующим адресам в столице:

Е. Кока , 15, 17, 19, PT 5009.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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