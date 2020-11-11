Некоторые жители столицы и Гидигича останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 12 ноября с 09.00 до 17.00 без воды останутся граждане, проживающие в коммуне Гидигич по улицам: Мирча чел Бэтрын, Матеевич, Сфатул Цэрий, Пэчий, Нукарилор, Гиочеилор, Штефан чел Маре, Дечебал, Гагарин, Крянгэ, Эминеску, В.Микле, Некулче, Пушкин, Щербан, Уреке, Колумна, Радиакулуй, Витязулуй, Казакулуй, В.Омулуй.

Кроме того, в связи с проведением работ с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, живущих по адресам:

ул. Миорица 5/1, 9/1, 11;

ул. Г.Асаки 68/2.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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