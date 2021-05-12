Некоторые жители столицы и Гидигича останутся в четверг без воды в кране

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Потребители, проживающие на столичной улице Друмул Скиноасей, останутся без воды 13 мая. Также будет временно приостановлена подача воды на улицах Потырничий, Ситарулуй, Колиней и Препелицей, в том числе в переулках.

Перерывы запланированы с 09:00 до 23:00, передаёт ipn.md.

В то же время с 09.00 до 21.00 подача воды будет приостановлена на улицах И. Крянгэ 5-35, 22-58, в том числе с дробями; Шт. Няга 63-67, 58-76, а также В. Белинского 42-58, в том числе с дробями, на улицах Д. Карачобану, Д. Тимону, И. Ливеску, И. Некулче, Г. Топырчану и Милано.

Плановые работы будут проводиться с 09:00 до 15:00 и в коммуне Гидигич. В связи с этим будет прекращена подача воды на улицах А. Матеевич, Др. Быкулуй, Сфатул Цэрий, Нукарилор, Гр. Уреке, В. Костин, Миорица, Алба-Юлия, В. Микле, Ал. чел Бун, В. Омулуй, М. Витязул и Р. Казакулуй.

Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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