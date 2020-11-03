Некоторые жители столицы и Гидигича останутся без воды в среду

Некоторые жители столицы и Гидигича останутся без воды в среду

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 21:00 воды не будет у жителей столицы, проживающих по адресу: Василе Александри, 2. Кроме того, с 09:00 до 17:00 без воды останутся и граждане, проживающие в коммуне Гидигич по улицам: Поноарелор, Кымпией, Буков, Штефан Няга, Дойна.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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