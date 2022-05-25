Некоторые жители столицы и Гидигича останутся без воды в четверг

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О плановых отключениях на 26 мая сообщает поставщик.

Так, с 13:00 до 17:00 воды не будет по следующим столичным улицам: Четатя Албэ, 141, 141/2, Д. Алигьери, 9.

В Гидигиче с 09:00 до 17:00 отключения ожидаются по адресам: ул. Шт. чел Маре, Хыждеу, Дечебал. Ю. Гагарина, И. Крянгэ, М. Эминеску, В. Микле, Щербан, Некулче, Пушкина, 9 Мая, Г. Уреке, Колумна, С. Рэдэуцану, М. Витязул, Р. Казакулуй, Вэл. Омулуй, М. чел Бэтрын.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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