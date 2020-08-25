Некоторые жители столицы и двух пригородов останутся в среду без воды

Некоторые жители столицы и двух пригородов останутся в среду без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 09.00 до 20.00 26 августа воды временно не будет по улицам:

Тырговиште, Избаш, Колоница (включая переулок). 

С 09.00 до 17.00 временно отключенными от услуги окажутся жители двух коммун, входящих в состав муниципия: Ставчен и Новых Гоян.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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