Некоторые жители столицы и двух пригородов останутся в среду без воды

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 20.00 26 августа воды временно не будет по улицам:

Тырговиште, Избаш, Колоница (включая переулок).

С 09.00 до 17.00 временно отключенными от услуги окажутся жители двух коммун, входящих в состав муниципия: Ставчен и Новых Гоян.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.