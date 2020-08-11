Некоторые жители столицы и Дурлешт временно останутся без воды

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Потребители, проживающие в Дурлештах на улице И. Буздуган, останутся без воды в среду. Отключения запланированы с 09:00 до 18:00.

В этот же период перебои ожидаются в столице на ул. Кодрилор. До 19:00 воды не будет на ул. Г. Асаки 51-63, в том числе с дробями, Короленко, 1-2, в том числе с дробями, М. Ломоносова 42.

Также с 09:00 до 20:00 отключения запланированы по ул. Мунчешть, 129-161, 282-358, в том числе с дробями, пер. Мунчешть, Ашхабад, 100-140, Четатя Албэ, 99-168, Плаюлуй, 95-146, Бусуёчешть, 1-7, 25, Буребиста, 36-66, Четатя Килия, 73-200, Данте, Тирас, Сармизеджетуса, 37/4, 37/5, 37/6, 75-109, Данубиус, в том числе с дробями.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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