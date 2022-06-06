Некоторые жители столицы и Дурлешт останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 7 июня до 09.00 8 июня воды не будет по следующим столичным улицам: Яловень 44-96, 95 – 103, в том числе в домах с дробью.

В Дурлештах отключения ожидаются по улицам: Виилор, А. Донич, Кавказская, И. Крянгэ, Н. Димо, Разешилор, Д. Кантемир, Митрополит Дософтей, Св. Андрей, А. Орлов, М. Одатюк, Г. Гросу, Ш. Чобану, А. Пэунеску, П. Мовилэ, Музическу, Извоарелор, В. Лупу, Фацарелор, пер. Плопилор, Картуша, Ательерелор, Кантиней, Тинеретулуй, Каприяна, М. Костин, Г. Уреке, Яшулуй, П. Рареш, улица и переулки Н. Тестемицану, Кодрилор, Будэй, Подгоренилор, Думбрава, Дечебал, М. Еминеску, Н. Грибов (частично).

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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