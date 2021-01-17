Некоторые жители столицы и Бубуечь останутся в понедельник без воды

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 17:00 воды не будет у жителей столицы, проживающих по адресам: Титулеску, 1, в том числе с дробью, Плаюлуй, 2, в том числе с дробью, Дечебал, 17-19, в том числе с дробью, Л. Думитриу, Скутарь, Доробанц, Четатя Албэ, Диминеций.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 без воды останутся и потребители, проживающие в коммуне Бубуечь по улице Дачилор.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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