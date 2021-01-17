Некоторые жители столицы и Бубуечь останутся в понедельник без воды

Некоторые жители столицы и Бубуечь останутся в понедельник без воды

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 17:00 воды не будет у жителей столицы, проживающих по адресам: Титулеску, 1, в том числе с дробью, Плаюлуй, 2, в том числе с дробью, Дечебал, 17-19, в том числе с дробью, Л. Думитриу, Скутарь, Доробанц, Четатя Албэ, Диминеций.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 без воды останутся и потребители, проживающие в коммуне Бубуечь по улице Дачилор.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md