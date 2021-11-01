Некоторые жители сектора Центр останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 19:00 воды не будет на бульваре Штефана чел Маре, 65, в том числе в домах с дробью, а также на улице Измаил, 31-33, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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